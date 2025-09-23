14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России, кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов считает, что в РФ нет необходимости в расширении института присяжных заседателей.

«За два десятилетия институт присяжных сформировался как эффективный инструмент судебной защиты. Действующая в России на настоящее время модель постоянно совершенствуется, в этом заслуга и депутатов, и сенаторов. Я считаю, что в настоящее время веских оснований расширять его нет», — сказал Краснов на заседании комитета Совета Федерации.