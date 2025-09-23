0
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 630 военнослужащих

15:12 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 630 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 180 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — до 250, «Центр» — свыше 580, на направлении «Восток» — до 330 и «Днепр» — до 60 военнослужащих соответственно.

