ВС РФ заблокировали крупную группировку ВСУ с севера и запада Купянска

Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны РФ.

«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», — сообщили в военном ведомстве.