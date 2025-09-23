ВС РФ заблокировали крупную группировку ВСУ с севера и запада Купянска
16:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны РФ.
«В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:12 23.09.2025
- Необходимо усилить парламентский контроль за тарифами на ЖКУ — Володин
- 15:32 23.09.2025
- В российских СИЗО введены 218 должностей для священнослужителей — Чуйченко
- 15:12 23.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 630 военнослужащих
- 15:00 23.09.2025
- Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание — Песков
- 14:32 23.09.2025
- Минюст РФ предлагает обсудить создание в СИЗО камер с улучшенными условиями
- 14:12 23.09.2025
- Краснов считает, что в РФ нет необходимости в расширении института присяжных заседателей
- 14:00 23.09.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Переездное в ДНР — МО РФ
- 13:32 23.09.2025
- Возвращение смертной казни в России невозможно — Краснов
- 13:20 23.09.2025
- Условия содержания в СИЗО должны отличаться от условий в колониях — Чуйченко
- 13:05 23.09.2025
- Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины — Foreign Affairs
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать