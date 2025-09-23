США не примут новые меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть и газ — Рубио

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация не настроена вводить новые санкции в отношении Москвы, пока европейские союзники США приобретают большие объемы российской нефти и газа. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп «знает, что есть вариант, при котором в какой-то момент ему придется наложить дополнительные издержки» в отношении России. «Но он также говорил, что прежде, чем мы это сделаем, Европе следует это сделать», — отметил Рубио. «Они требуют от нас всего этого, однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России, — добавил госсекретарь, говоря о европейских союзниках Вашингтона. — Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они».

«Никто не приложил больше усилий и не сделал больше, чтобы это прекратить», — заверил Рубио, коснувшись попыток Трампа содействовать урегулированию конфликта на Украине.