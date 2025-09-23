Для признания Палестины должны быть «реквизиты для суверенитета» - Мелони

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание Палестины возможно при соблюдении двух условий — освобождение всех заложников и отстранение ХАМАС от какой-либо власти. Об этом она сообщила журналистам на полях ГА ООН.

«Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, в которой будет указываться, что признание Палестины зависит от выполнения двух условий — освобождение всех заложников и полное исключение участия ХАМАС в органах управления Палестины», — сказала Мелони.

Она указала, что не выступает против признания Палестины, но для этого должны быть «реквизиты для суверенитета». «Если говорят, что признание Палестины — это инструмент политического давления, могу это понять, но оказания давления на кого? Я считаю, что основное политическое давление нужно оказывать на ХАМАС, потому что ХАМАС развязал войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников», — сказала Мелони.