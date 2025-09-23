Али Хаменеи: В нынешней ситуации переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры с США в данной ситуации не приносят Ирану никакой пользы, а также не могут предотвратить нанесение ущерба стране. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

«В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда», — сказал он во время телеобращения к иранскому народу.