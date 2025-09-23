Фон дер Ляйен думает, что Европа откажется от российских энергоносителей к 2027-м году

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз планирует навсегда отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала она на своей странице в соцсети X.