Фицо призвал мировые державы установить новый миропорядок
09:05 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировые державы установить новый миропорядок путем реформирования ООН и укрепления многополярности. Об этом сообщило информационное агентство TASR.
«Чрезвычайно важно будет, чтобы крупнейшие державы заключили стратегическое соглашение и были установлены новые правила [международных отношений]. В основе этого должна лежать реформа ООН, укрепление всех органов этой организации и укрепление многополярного мира, в котором международный правопорядок и международное право будут играть значительно большую роль», — привело агентство слова премьера на открытии учебного года в Прешовском университете.
Фицо выразил мнение, что в настоящее время происходит «полный развал существующего мирового порядка». По его оценке, державы все активнее стараются реализовать собственные интересы за счет других стран. В этой связи он отметил, что Евросоюз в экономическом плане готов ответить на современные вызовы, но в сообществе отсутствуют политики, которые бы осуществляли эффективное руководство.
НОВОСТИ
- 09:00 24.09.2025
- За ночь сбиты 70 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем
- 22:45 23.09.2025
- Токаев: Мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета
- 21:45 23.09.2025
- Фон дер Ляйен думает, что Европа откажется от российских энергоносителей к 2027-м году
- 21:15 23.09.2025
- «Немного рано» отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине со стороны США - Трамп
- 20:30 23.09.2025
- Али Хаменеи: В нынешней ситуации переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана
- 19:50 23.09.2025
- Для признания Палестины должны быть «реквизиты для суверенитета» - Мелони
- 19:40 23.09.2025
- Венесуэла полна решимости адекватно ответить на любые враждебные действия США – МИД страны
- 19:10 23.09.2025
- Трамп рассказал, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату
- 18:57 23.09.2025
- Финальный этап ХX Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Сочи
- 18:45 23.09.2025
- Прибыль российских банков в августе снизилась почти вдвое по сравнение с июлем, 2025 - ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать