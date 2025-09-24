09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировые державы установить новый миропорядок путем реформирования ООН и укрепления многополярности. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

«Чрезвычайно важно будет, чтобы крупнейшие державы заключили стратегическое соглашение и были установлены новые правила [международных отношений]. В основе этого должна лежать реформа ООН, укрепление всех органов этой организации и укрепление многополярного мира, в котором международный правопорядок и международное право будут играть значительно большую роль», — привело агентство слова премьера на открытии учебного года в Прешовском университете.

Фицо выразил мнение, что в настоящее время происходит «полный развал существующего мирового порядка». По его оценке, державы все активнее стараются реализовать собственные интересы за счет других стран. В этой связи он отметил, что Евросоюз в экономическом плане готов ответить на современные вызовы, но в сообществе отсутствуют политики, которые бы осуществляли эффективное руководство.