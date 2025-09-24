КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
11:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти защитят законные интересы своей страны в ответ на попытки президента США Дональда Трампа воспрепятствовать международным закупкам нефти у России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Китай примет все необходимые меры, мы будем твердо отстаивать свои законные права и интересы», — подчеркнул он на брифинге, комментируя призывы главы Белого дома в адрес КНР и других стран прекратить закупать нефть у РФ.
НОВОСТИ
- 12:05 24.09.2025
- Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
- 12:00 24.09.2025
- Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
- 11:20 24.09.2025
- Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ
- 11:05 24.09.2025
- Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР
- 11:00 24.09.2025
- Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
- 11:00 24.09.2025
- «Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК
- 10:32 24.09.2025
- ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
- 10:20 24.09.2025
- Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
- 10:05 24.09.2025
- Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
- 10:00 24.09.2025
- Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать