КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти защитят законные интересы своей страны в ответ на попытки президента США Дональда Трампа воспрепятствовать международным закупкам нефти у России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай примет все необходимые меры, мы будем твердо отстаивать свои законные права и интересы», — подчеркнул он на брифинге, комментируя призывы главы Белого дома в адрес КНР и других стран прекратить закупать нефть у РФ.