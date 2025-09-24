0
КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД

11:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти защитят законные интересы своей страны в ответ на попытки президента США Дональда Трампа воспрепятствовать международным закупкам нефти у России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Китай примет все необходимые меры, мы будем твердо отстаивать свои законные права и интересы», — подчеркнул он на брифинге, комментируя призывы главы Белого дома в адрес КНР и других стран прекратить закупать нефть у РФ.

