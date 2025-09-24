0
0
0
НОВОСТИ

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%

17:40 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития России понизило прогноз по инфляции в 2025 году с 7,6% до 6,8%. Ожидания на период с 2026 по 2028 год остались прежними — в диапазоне 4%, следует из проекта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025–2028 годы.

«Годовая инфляция на конец 2025 года ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году — 4%, в 2027–2028 годах — также на уровне 4%», — отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.09.2025
МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
0
140
17:00 24.09.2025
Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
0
171
16:32 24.09.2025
Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
0
199
16:12 24.09.2025
В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
0
270
16:02 24.09.2025
Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
0
240
16:00 24.09.2025
ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
0
257
15:32 24.09.2025
ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
0
231
15:12 24.09.2025
Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
0
272
15:00 24.09.2025
Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
0
302
14:32 24.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
306

Возврат к списку