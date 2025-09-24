Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития России понизило прогноз по инфляции в 2025 году с 7,6% до 6,8%. Ожидания на период с 2026 по 2028 год остались прежними — в диапазоне 4%, следует из проекта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025–2028 годы.

«Годовая инфляция на конец 2025 года ожидается на уровне 6,8%, в 2026 году — 4%, в 2027–2028 годах — также на уровне 4%», — отмечается в документе.