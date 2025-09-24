Медицинские эксперты приняли участие в разработке умного кольца Sber
18:38 24.09.2025
Центр сомнологии группы компаний «МЕДСИ» – федеральной сети частных клиник – принял участие в создании алгоритмов отслеживания качества сна для умного кольца Sber. Сон в алгоритмической системе девайса выступает важнейшим из показателей, влияющих на здоровье и качество жизни.
Умное кольцо Sber призвано помочь пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы надолго сохранить здоровье и продуктивность. Девайс отслеживает и анализирует ключевые показатели организма: качество сна, ресурс, уровень стресса, активность, пульс и сатурацию, а также дает персональные рекомендации при помощи нейросетевой модели GigaChat. За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices.
В ходе исследований специалисты МЕДСИ использовали специальный прибор с датчиками, которые отслеживают электрическую активность мозга. Оборудование также имеет встроенный пульсоксиметр для регистрации уровня насыщения крови кислородом во сне (SpO2), каналов дыхания, движения грудной клетки и брюшной стенки, тонуса подбородочных мышц, ЭКГ, храпа, движения глаз. Кроме того, в блок регистратора встроены датчики движения и освещенности. Такой метод диагностики позволяет получить подробную и максимально точную информацию о функционировании различных систем организма во время сна.
Инновационный дизайн устройства – форм-фактор кольца – обеспечивает наиболее плотное прилегание к коже, благодаря чему датчики девайса максимально достоверно фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. Встроенные алгоритмы анализируют их и интерпретируют в виде наиболее важных показателей: ресурса организма, качества сна, уровня стресса и активности.
При создании девайса использовали сверхпрочные, износостойкие и гипоаллергенные материалы Умное кольцо Sber весит всего 5 грамм и работает до 7 дней без подзарядки. Владелец получает подробную информацию о состоянии своего организма в удобном мобильном приложении.
НОВОСТИ
- 19:22 24.09.2025
- Задолженность по зарплате в РФ за год выросла в 3,3 раза - данные Росстата
- 18:33 24.09.2025
- Navio Freight: автономность и искусственный интеллект станут новым стандартом логистики
- 18:30 24.09.2025
- Власти Болгарии заявили о прекращении использования и транзита газа из РФ в 2026-м году
- 17:40 24.09.2025
- Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%
- 17:12 24.09.2025
- МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
- 17:00 24.09.2025
- Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
- 16:32 24.09.2025
- Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
- 16:12 24.09.2025
- В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
- 16:02 24.09.2025
- Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
- 16:00 24.09.2025
- ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать