0
0
68
НОВОСТИ

Трамп пообещал Навроцкому сохранить военный контингент США в Польше

21:00 24.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент Польши Кароль Навроцкий на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщают польские СМИ. Сообщается, что в ходе беседы, в частности, обсуждалось сохранение военного присутствия США в Польше.

"Для нас это, конечно, хорошая новость, - сохранение, а может быть, как я полагаю, и увеличение численности американских войск в Польше, является хорошей новостью для всего центральноевропейского региона, что подтверждают и мои коллеги из стран Балтии", - подчеркнул польский президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:42 24.09.2025
Иранская разведка раздобыла целую «сокровищницу информации» по Израилю
0
117
19:22 24.09.2025
Задолженность по зарплате в РФ за год выросла в 3,3 раза - данные Росстата
0
207
18:38 24.09.2025
Медицинские эксперты приняли участие в разработке умного кольца Sber
0
247
18:33 24.09.2025
Navio Freight: автономность и искусственный интеллект станут новым стандартом логистики
0
246
18:30 24.09.2025
Власти Болгарии заявили о прекращении использования и транзита газа из РФ в 2026-м году
0
307
17:40 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%
0
313
17:12 24.09.2025
МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
0
335
17:00 24.09.2025
Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
0
398
16:32 24.09.2025
Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
0
388
16:12 24.09.2025
В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
0
426

Возврат к списку