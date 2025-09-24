Трамп пообещал Навроцкому сохранить военный контингент США в Польше
21:00 24.09.2025 Источник: Интерфакс
Президент Польши Кароль Навроцкий на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщают польские СМИ. Сообщается, что в ходе беседы, в частности, обсуждалось сохранение военного присутствия США в Польше.
"Для нас это, конечно, хорошая новость, - сохранение, а может быть, как я полагаю, и увеличение численности американских войск в Польше, является хорошей новостью для всего центральноевропейского региона, что подтверждают и мои коллеги из стран Балтии", - подчеркнул польский президент.
