Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.