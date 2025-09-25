ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие заняли территорию шахты № 6, расположенную на северных окраинах Северска в Донецкой Народной Республике, где солдаты ВСУ обустроили хорошо укрепленные позиции с разветвленной системой снабжения. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе развития успеха в районе Серебрянки в ДНР наши войска продвинулись в юго-западном направлении и заняли территорию в районе шахты № 6, расположенную на северных окраинах города Северска. Шахту украинские боевики использовали в военных целях, сделав из нее хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения, на трубах предприятия были установлены средства обнаружения и связи», — сказал он.