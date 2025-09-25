Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцатилетний школьник ранен ножом в результате конфликта учеников в классе учебного заведения в городе Зиме Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

«По предварительным данным, 25.09.2025 в утреннее время в классе учебного заведения г. Зимы произошел инцидент с участием двух учеников 8 класса, в результате которого 14-летнему подростку причинены телесные повреждения с использованием ножа. Пострадавший доставлен в Зиминскую городскую больницу, ему оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — сообщили в прокуратуре.