Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
10:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцатилетний школьник ранен ножом в результате конфликта учеников в классе учебного заведения в городе Зиме Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.
«По предварительным данным, 25.09.2025 в утреннее время в классе учебного заведения г. Зимы произошел инцидент с участием двух учеников 8 класса, в результате которого 14-летнему подростку причинены телесные повреждения с использованием ножа. Пострадавший доставлен в Зиминскую городскую больницу, ему оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются», — сообщили в прокуратуре.
