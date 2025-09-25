Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
10:20 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура, превышающая климатические характеристики, прогнозируется в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На юге Сибири и Дальнего Востока температура на 5-8 градусов выше нормы прогнозируется до конца недели. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области дневная температура будет выше 20 градусов. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области — везде температура составит 20 градусов. Это очень высокие температуры», — сказал он.
Также повсеместно до 28 сентября температуры от 20 до 28 градусов будут отмечаться во всех вышеперечисленных регионах.
25-26 сентября температура на 10 градусов выше нормы также прогнозируется на Урале. В Челябинской области значения составят 22-29 градусов, в Курганской — 23-28, в Тюменской — 23-24.
НОВОСТИ
- 11:05 25.09.2025
- Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
- 11:00 25.09.2025
- ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
- 10:32 25.09.2025
- Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
- 10:07 25.09.2025
- GigaChat научился создавать презентации
- 10:05 25.09.2025
- Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал
- 10:00 25.09.2025
- Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
- 09:32 25.09.2025
- Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
- 09:20 25.09.2025
- ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко
- 09:05 25.09.2025
- Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
- 09:00 25.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать