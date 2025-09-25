Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура, превышающая климатические характеристики, прогнозируется в ближайшие дни на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибири и Дальнего Востока температура на 5-8 градусов выше нормы прогнозируется до конца недели. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Иркутской области дневная температура будет выше 20 градусов. В Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, в Амурской области — везде температура составит 20 градусов. Это очень высокие температуры», — сказал он.

Также повсеместно до 28 сентября температуры от 20 до 28 градусов будут отмечаться во всех вышеперечисленных регионах.

25-26 сентября температура на 10 градусов выше нормы также прогнозируется на Урале. В Челябинской области значения составят 22-29 градусов, в Курганской — 23-28, в Тюменской — 23-24.