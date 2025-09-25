0
НОВОСТИ

Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет

10:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в США, где, по его словам, он выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я отправляюсь на Генеральную Ассамблею ООН и в Вашингтон. В ООН я расскажу нашу правду — правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства. Я осужу тех лидеров, которые вместо того чтобы осудить убийц, насильников и тех, кто сжигает детей, хотят создать им государство в самом сердце Израиля. Этого не будет», — заявил премьер, видео выступления которого у трапа самолета распространила его канцелярия.

«В Вашингтоне я встречусь в четвертый раз с президентом Трампом и обсужу с ним огромные возможности, которые открылись благодаря нашим победам, а также необходимость достижения целей войны путем возвращения всех наших заложников [из сектора Газа] и разгрома ХАМАС», — добавил израильский премьер.

