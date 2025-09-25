Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
10:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в США, где, по его словам, он выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.
«Я отправляюсь на Генеральную Ассамблею ООН и в Вашингтон. В ООН я расскажу нашу правду — правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства. Я осужу тех лидеров, которые вместо того чтобы осудить убийц, насильников и тех, кто сжигает детей, хотят создать им государство в самом сердце Израиля. Этого не будет», — заявил премьер, видео выступления которого у трапа самолета распространила его канцелярия.
«В Вашингтоне я встречусь в четвертый раз с президентом Трампом и обсужу с ним огромные возможности, которые открылись благодаря нашим победам, а также необходимость достижения целей войны путем возвращения всех наших заложников [из сектора Газа] и разгрома ХАМАС», — добавил израильский премьер.
НОВОСТИ
- 11:05 25.09.2025
- Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
- 11:00 25.09.2025
- ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
- 10:20 25.09.2025
- Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
- 10:07 25.09.2025
- GigaChat научился создавать презентации
- 10:05 25.09.2025
- Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал
- 10:00 25.09.2025
- Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
- 09:32 25.09.2025
- Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
- 09:20 25.09.2025
- ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко
- 09:05 25.09.2025
- Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
- 09:00 25.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать