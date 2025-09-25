GigaChat научился создавать презентации
10:07 25.09.2025
GigaChat от Сбера первым среди российских нейросетей стал помощником пользователей в создании презентаций. Новый функционал модели подготовит материал, форматирует его в ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации. Результат можно скачать в удобном формате, чтобы затем адаптировать по своему вкусу. Протестировать новую функцию можно в веб-версии нейросети.
Мультимодальная архитектура GigaChat позволяет глубоко понимать контекст входящих запросов, анализирует дополнительные материалы от пользователя (например, веб-ссылки) и определяет взаимосвязи различных типов данных. В основе новой функции — синергия AI-моделей Сбера: GigaChat обеспечивает анализ информации и создаёт контент презентации, а за её иллюстрирование по текстовым описаниям отвечает нейросеть Kandinsky.
Как это работает: необходимо задать тему, например, «Туристический поход в Альпы», и прикрепить документы или ссылку на нужную информацию. GigaChat анализирует запрос, продумывает логичную структуру, готовит ключевые тезисы для слайдов и предлагает идеи для изображений. Готовый результат можно отредактировать сразу или скачать в формате pptx (PowerPoint) или pdf. Файл можно открыть на компьютере и привести к нужному виду.
Функция создания презентаций будет активно развиваться. В GigaChat добавят возможность работы с разными источниками информации, расширится спектр поддерживаемых форматов файлов, а также отраслевых шаблонов для различных сфер бизнеса. Кроме того, команда разработчиков интегрирует инструменты визуализации данных, включая возможность создания сложных графиков и диаграмм.
Сейчас новая функция находится на этапе бета-тестирования и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat.
