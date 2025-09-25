0
0
0
НОВОСТИ

Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT

11:05 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, Трамп в течение месяцев пытался принудить Украину признать российскими утраченные ею территории. Однако недавно президент сменил риторику, написав в публикации в Truth Social, что Киев мог бы «сражаться и забрать все территории» при поддержке ЕС.

Ряд европейских чиновников выразили мнение, что Трамп хочет возложить на Европу ответственность за оборону Украины. Как заявил изданию представитель Германии, американский лидер задал «очень высокую планку». Другой собеседник издания считает, что Трамп готовит для себя «запасной выход», чтобы обвинить Европу в провале, «когда и если ему это потребуется».

По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является «надежным союзником». При этом «в ряде кабинетов» позицию Трампа восприняли положительно, пишет издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 25.09.2025
ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
0
49
10:32 25.09.2025
Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
0
107
10:20 25.09.2025
Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
0
135
10:07 25.09.2025
GigaChat научился создавать презентации
0
152
10:05 25.09.2025
Упавшая на дом в Польше ракета могла быть выпущена нидерландским F-35 — портал
0
156
10:00 25.09.2025
Школьник ранен ножом в классе в Иркутской области
0
161
09:32 25.09.2025
Вокзалы и станции ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут возводиться с нуля
0
193
09:20 25.09.2025
ВС РФ зашли в северную часть Северска и заняли укрепленные позиции ВСУ — Марочко
0
209
09:05 25.09.2025
Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ — Картаполов
0
262
09:00 25.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
0
237

Возврат к списку