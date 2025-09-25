Фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала усилить давление на РФ — Politico
11:20 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напрямую звонила президенту США Дональду Трампу и убеждала его усилить давление на Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По его данным, именно прямое и регулярное общение главы ЕК и хозяина Белого дома сблизило двух политиков. Европейские чиновники считают, что фон дер Ляйен все еще «вынуждена идти на уступки», однако она «участвует в обсуждении» вопросов безопасности.
Неназванный европейский чиновник подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон «активизировали контакты» после двусторонней встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите Группы семи в июле. Позже президент Соединенных Штатов сам звонил главе ЕК и приглашал ее на встречу в Шотландию, где было заключено торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Представитель ЕС отметил, что фон дер Ляйен «смогла впечатлить» Трампа. «Он (Трамп — прим. ТАСС) начал с [пошлин в размере] 35%, потом было 29%, потом 25%. В итоге, как всем известно, они остановились на 15%», — сказал другой дипломат ЕС. Собеседники издания подчеркивают, что именно прямые контакты без протокола помогли двум сторонам улучшить отношения.
НОВОСТИ
- 12:32 25.09.2025
- Киев лжет, называя жителей освобожденных территорий своими гражданами — Жога
- 12:20 25.09.2025
- Украине не хватает $23 млрд для сокращения дефицита финансирования в 2026 году — FT
- 12:05 25.09.2025
- ФРГ открыта к идее передачи Киеву активов России — советник канцлера
- 12:00 25.09.2025
- Европа утратила независимость и покорно принимает требования США — экс-советник Рейгана
- 11:32 25.09.2025
- В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли 7 буддийских монахов, в том числе из РФ
- 11:20 25.09.2025
- Российские ученые нашли способ ускорить создание противоопухолевых лекарств с помощью искусственного интеллекта
- 11:05 25.09.2025
- Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
- 11:00 25.09.2025
- ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
- 10:32 25.09.2025
- Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
- 10:20 25.09.2025
- Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать