Фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала усилить давление на РФ — Politico

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен напрямую звонила президенту США Дональду Трампу и убеждала его усилить давление на Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, именно прямое и регулярное общение главы ЕК и хозяина Белого дома сблизило двух политиков. Европейские чиновники считают, что фон дер Ляйен все еще «вынуждена идти на уступки», однако она «участвует в обсуждении» вопросов безопасности.

Неназванный европейский чиновник подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон «активизировали контакты» после двусторонней встречи фон дер Ляйен и Трампа на саммите Группы семи в июле. Позже президент Соединенных Штатов сам звонил главе ЕК и приглашал ее на встречу в Шотландию, где было заключено торговое соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Представитель ЕС отметил, что фон дер Ляйен «смогла впечатлить» Трампа. «Он (Трамп — прим. ТАСС) начал с [пошлин в размере] 35%, потом было 29%, потом 25%. В итоге, как всем известно, они остановились на 15%», — сказал другой дипломат ЕС. Собеседники издания подчеркивают, что именно прямые контакты без протокола помогли двум сторонам улучшить отношения.