В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли 7 буддийских монахов, в том числе из РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь буддийских монахов, в том числе один из России, погибли в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По данным издания, вагон, в котором находились 13 монахов, в результате обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты. Четверо получили ранения, остальные скончались. Среди погибших числятся иностранцы. По данным газеты, погибли один россиянин, а также румын и индиец.