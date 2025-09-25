В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли 7 буддийских монахов, в том числе из РФ
11:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь буддийских монахов, в том числе один из России, погибли в результате инцидента на канатной дороге в Шри-Ланке. Об этом сообщила газета Daily Mirror.
По данным издания, вагон, в котором находились 13 монахов, в результате обрыва троса сорвался с канатной дороги. Двое монахов успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты. Четверо получили ранения, остальные скончались. Среди погибших числятся иностранцы. По данным газеты, погибли один россиянин, а также румын и индиец.
