Европа утратила независимость и покорно принимает требования США — экс-советник Рейгана

12:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа, когда-то обладавшая мировым влиянием и демонстрировавшая силу в политике и военной сфере, сегодня все чаще предстает в роли зависимого субъекта, неспособного отстаивать собственные интересы. Как пишет бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative, сегодня европейские страны фактически превратились в вассалов США, «покорно принимающих политическое руководство и экономические требования Вашингтона».

«Европа когда-то породила великих, хотя и противоречивых лидеров, таких как Тэтчер и Черчилль, Клемансо и де Голль, Аденауэр и Бисмарк. Почему же сегодня континент возвысил бесхребетных посредственностей, таких как Стармер, Макрон и Мерц, наряду с фон дер Ляйен, чтобы определять свою судьбу? Особенно перед лицом агрессивного Вашингтона, <…> который решительно настроен на вымогательство экономических и других выгод», — отмечает экс-помощник Рейгана.

По его словам, «созданный якобы для представления коллективных интересов европейцев ЕС просто сдался администрации президента США Дональда Трампа, приняв его разрушительную торговую повестку». «Это, очевидно, не отвечало интересам европейцев. И, честно говоря, интересам американского народа, который является главной жертвой тарифной войны Трампа. Европейские политики и конгрессмены-республиканцы в равной степени запуганы и не желают защищать верховенство закона или преимущества свободной экономики», — пишет Бэндоу.

