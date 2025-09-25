ФРГ открыта к идее передачи Киеву активов России — советник канцлера

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин готов рассмотреть предложение Еврокомиссии о передаче Украине замороженных российских активов. Об этом заявил изданию Politico советник канцлера ФРГ по делам Европы Михаэль Клаусс.

«Мы готовы рассмотреть новые и жизнеспособные с правовой точки зрения варианты использования замороженных российских активов», — сообщил он.

Как указывает Politico, речь идет об использовании средств в сумме до 172 млрд евро. Вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене в начале октября. Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали план, отмечает издание.

По словам Клаусса, «украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много».