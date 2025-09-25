Украине не хватает $23 млрд для сокращения дефицита финансирования в 2026 году — FT
12:20 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине потребуется по меньшей мере $23 млрд для сокращения увеличивающегося дефицита финансирования в будущем году. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, Киев «проводит переговоры с Еврокомиссией, Международным валютным фондом о том, как покрыть растущий дефицит финансирования Украины в связи с прекращением США ее военной и финансовой поддержки» на фоне все более жестких бюджетных ограничений европейских стран.
«Сейчас мы прорабатываем все условия, сроки, объемы», — заявил ранее еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис. «Что касается объемов, для нас также важно увидеть оценку МВФ о финансовых потребностях Украины», — сказал он. МВФ не ответил на запрос о комментарии, информирует FT.
Речь идет, по сведениям газеты, и о дискуссиях в ЕК относительно разработки механизмов выдачи «репарационного кредита» Украине вследствие экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе.
