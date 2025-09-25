0
Киев лжет, называя жителей освобожденных территорий своими гражданами — Жога

12:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев демонстрирует двойные стандарты и лжет, нанося удары по Донбассу и при этом называя жителей этих территорий своими гражданами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона «Спарта» Артем Жога.

«Украина наносит удары по территории Донецка, по территории Луганска. Они же заявляли: „это наша территория, это наши жители“. <…> Без зазрения совести бомбят и убивают мирных граждан из якобы своих регионов. Здесь парадокса нет, это просто двойная политика Украины и вранье», — сказал Жога.

По мнению полпреда, это же касается и обстрелов ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

