Киев лжет, называя жителей освобожденных территорий своими гражданами — Жога
12:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев демонстрирует двойные стандарты и лжет, нанося удары по Донбассу и при этом называя жителей этих территорий своими гражданами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, один из бывших командиров батальона «Спарта» Артем Жога.
«Украина наносит удары по территории Донецка, по территории Луганска. Они же заявляли: „это наша территория, это наши жители“. <…> Без зазрения совести бомбят и убивают мирных граждан из якобы своих регионов. Здесь парадокса нет, это просто двойная политика Украины и вранье», — сказал Жога.
По мнению полпреда, это же касается и обстрелов ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.
НОВОСТИ
- 12:20 25.09.2025
- Украине не хватает $23 млрд для сокращения дефицита финансирования в 2026 году — FT
- 12:05 25.09.2025
- ФРГ открыта к идее передачи Киеву активов России — советник канцлера
- 12:00 25.09.2025
- Европа утратила независимость и покорно принимает требования США — экс-советник Рейгана
- 11:32 25.09.2025
- В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли 7 буддийских монахов, в том числе из РФ
- 11:20 25.09.2025
- Российские ученые нашли способ ускорить создание противоопухолевых лекарств с помощью искусственного интеллекта
- 11:20 25.09.2025
- Фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала усилить давление на РФ — Politico
- 11:05 25.09.2025
- Европа опасается, что Трамп обвинит ее в военном провале Киева — FT
- 11:00 25.09.2025
- ЕС не планирует вводить официальные ограничения в отношении туристов из РФ — EUObserver
- 10:32 25.09.2025
- Нетаньяху перед вылетом в США вновь заявил, что палестинское государство создано не будет
- 10:20 25.09.2025
- Очень теплая погода наступит в трех округах РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать