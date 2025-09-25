13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, нежели за Грузией. Настанет время, ему придется за все ответить, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Пусть Зеленский следит за своей страной. Пусть он говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Больше того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое. Мы <…> защитим мир и обеспечим экономическое развитие [своей] страны», — сказал Каладзе.