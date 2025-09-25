0
0
143
НОВОСТИ

Зеленскому придется ответить за то, что он сделал со своей страной — мэр Тбилиси

13:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, нежели за Грузией. Настанет время, ему придется за все ответить, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Пусть Зеленский следит за своей страной. Пусть он говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Больше того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это. Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое. Мы <…> защитим мир и обеспечим экономическое развитие [своей] страны», — сказал Каладзе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 25.09.2025
Уничтожены 3 катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров — МО РФ
0
21
13:32 25.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
105
13:20 25.09.2025
ВС России проводят зачистку Кировска в ДНР
0
128
13:05 25.09.2025
Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от разработки биооружия
0
149
12:32 25.09.2025
Киев лжет, называя жителей освобожденных территорий своими гражданами — Жога
0
213
12:20 25.09.2025
Украине не хватает $23 млрд для сокращения дефицита финансирования в 2026 году — FT
0
202
12:05 25.09.2025
ФРГ открыта к идее передачи Киеву активов России — советник канцлера
0
230
12:00 25.09.2025
Европа утратила независимость и покорно принимает требования США — экс-советник Рейгана
0
208
11:32 25.09.2025
В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли 7 буддийских монахов, в том числе из РФ
0
241
11:20 25.09.2025
Российские ученые нашли способ ускорить создание противоопухолевых лекарств с помощью искусственного интеллекта
0
228

Возврат к списку