НОВОСТИ

Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от разработки биооружия

13:05 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу американского лидера Дональда Трампа об отказе от разработки биологического оружия блестящей.

«Сама по себе инициатива блестящая», — сказал Песков журналистам на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

