Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 490 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — до 225, «Центр» — свыше 530, на направлении «Восток» — до 280 и «Днепр» — до 65 военнослужащих.