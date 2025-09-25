Уничтожены 3 катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров — МО РФ
14:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота уничтожили 3 катера и 15 безэкипажных катеров противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены 3 катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров», — сказали там.
