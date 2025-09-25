Украинцы приобрели биткойнов почти на $1 млрд за год — ЕБРР
14:12 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина приобрела биткойнов на $882 млн в период с июля 2023 года по июль 2024 года. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
«Украина стала еще одним крупным пользователем криптовалюты, получив $106 млрд в виде притока криптовалюты и потратив $882 млн в гривнах на покупку биткойнов. Недавний рост активности в сфере криптовалют был обусловлен в основном институциональными переводами (в диапазоне от $1 млн до $10 млн) и профессиональными переводами (в диапазоне от $10 тыс. до $1 млн)», — сказано в нем.
Отмечается, что среди стран, где действует ЕБРР, Украина занимает второе место по использованию криптовалют, располагаясь между Нигерией и Турцией.
