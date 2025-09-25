0
0
171
НОВОСТИ

Украинцы приобрели биткойнов почти на $1 млрд за год — ЕБРР

14:12 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина приобрела биткойнов на $882 млн в период с июля 2023 года по июль 2024 года. Об этом говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Украина стала еще одним крупным пользователем криптовалюты, получив $106 млрд в виде притока криптовалюты и потратив $882 млн в гривнах на покупку биткойнов. Недавний рост активности в сфере криптовалют был обусловлен в основном институциональными переводами (в диапазоне от $1 млн до $10 млн) и профессиональными переводами (в диапазоне от $10 тыс. до $1 млн)», — сказано в нем.

Отмечается, что среди стран, где действует ЕБРР, Украина занимает второе место по использованию криптовалют, располагаясь между Нигерией и Турцией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 25.09.2025
Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться
0
31
15:21 25.09.2025
Собянин: Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году
0
62
15:12 25.09.2025
Польша стала крупнейшим покупателем БПЛА Тайваня — Bloomberg
0
83
15:00 25.09.2025
ЕК пока не раскрывает стоимость «стены дронов»
0
107
14:32 25.09.2025
Медведев предупредил, что от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище
0
171
14:00 25.09.2025
Уничтожены 3 катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров — МО РФ
0
191
13:32 25.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
226
13:20 25.09.2025
ВС России проводят зачистку Кировска в ДНР
0
251
13:05 25.09.2025
Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от разработки биооружия
0
245
13:00 25.09.2025
Зеленскому придется ответить за то, что он сделал со своей страной — мэр Тбилиси
0
288

Возврат к списку