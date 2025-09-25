0
0
159
НОВОСТИ

Медведев предупредил, что от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище

14:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова Владимира Зеленского предупредил, что Москва может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище.

«Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в своем канале в Max.

