Медведев предупредил, что от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова Владимира Зеленского предупредил, что Москва может применить такое оружие, от которого не спасет бомбоубежище.

«Киевский нарик заявил, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал Медведев в своем канале в Max.