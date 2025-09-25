ЕК пока не раскрывает стоимость «стены дронов»
15:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия пока не раскрывает возможную стоимость реализации проекта «стена дронов» и будет опираться на финансовые возможности государств — участников. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.
«На данном этапе еще рано раскрывать какие-либо подробности. Мы должны проконсультироваться со странами — участницами по поводу их финансовых возможностей и бюджетных ассигнований», — сказал он. Ренье отметил, что некоторые страны могут использовать средства, запрошенные по европейской кредитной оборонной программе SAFE, для осуществления инициативы.
