Польша стала крупнейшим покупателем БПЛА Тайваня — Bloomberg

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша, активно поставляющая свои беспилотники (БПЛА) Украине, стала самым крупным импортером аппаратов и их комплектующих с Тайваня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, на данный момент почти 60% тайваньского экспорта дронов и их комплектующих приходится на Польшу. В результате, Польша не только закупает БПЛА, но и активно развивает собственное производство дронов, которые экспортирует в том числе на Украину. На фоне конфликта на Украине прибыль самого крупного польского производителя дронов WB Electronics увеличилась до 3 млрд злотых ($829 млн) в 2024 году по сравнению с 343 млн злотых в 2021 году. Польская компания может подписать соглашение о совместном производстве с производителем БПЛА Ahamani на Тайване.

«Причина увеличения импорта комплектующих с Тайваня в Польшу в последнее время заключается в том, что Польша — это единственная страна, которая в качестве посредника в наибольшем количестве поставляет эти комплектующие Украине. Ограничения, введенные Китаем, привели к тому, что мы стали импортировать больше этих составляющих с Тайваня», — сказал в комментарии агентству гендиректор компании FlyFocus, которая разрабатывает дроны для МО Польши, Игорь Скавински.