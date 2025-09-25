0
0
0
НОВОСТИ

Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться

15:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль, «не промахнуться и не уйти на штрафной круг». Об этом она заявила на XXII Международном банковском форуме.

«Для себя мы видим как вызов взять инфляцию под контроль, что называется — не промахнуться и не уйти на штрафной круг», — отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:21 25.09.2025
Собянин: Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году
0
71
15:12 25.09.2025
Польша стала крупнейшим покупателем БПЛА Тайваня — Bloomberg
0
92
15:00 25.09.2025
ЕК пока не раскрывает стоимость «стены дронов»
0
113
14:32 25.09.2025
Медведев предупредил, что от российского оружия не спасет никакое бомбоубежище
0
182
14:12 25.09.2025
Украинцы приобрели биткойнов почти на $1 млрд за год — ЕБРР
0
192
14:00 25.09.2025
Уничтожены 3 катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров — МО РФ
0
200
13:32 25.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 490 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
230
13:20 25.09.2025
ВС России проводят зачистку Кировска в ДНР
0
254
13:05 25.09.2025
Песков назвал блестящей идею Трампа об отказе от разработки биооружия
0
248
13:00 25.09.2025
Зеленскому придется ответить за то, что он сделал со своей страной — мэр Тбилиси
0
295

Возврат к списку