Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться
15:32 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль, «не промахнуться и не уйти на штрафной круг». Об этом она заявила на XXII Международном банковском форуме.
«Для себя мы видим как вызов взять инфляцию под контроль, что называется — не промахнуться и не уйти на штрафной круг», — отметила она.
