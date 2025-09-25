Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль, «не промахнуться и не уйти на штрафной круг». Об этом она заявила на XXII Международном банковском форуме.

