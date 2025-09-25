Собянин: Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году
15:21 25.09.2025
Возрождение архитектурного ансамбля усадьбы Кузьминкив Москве продолжается. По словам мэра столицы Сергея Собянина, уже завершена реставрация двух гротов: Трехарочного и Большого — одноарочного и оба доступны для осмотра.
«Специалисты расчистили их, сделали гидроизоляцию, дренажную систему. Привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня. Обновили металлическое ограждение и отмостку», — отметил градоначальник.
Напомним, гроты были построены на берегу Верхнего Кузьминского пруда в первой трети XIX века по проекту архитектора Доменико Жилярди. В Большом гроте проводились любительские театральные постановки, а в Трехарочном можно было отдохнуть.
Отреставрированы и другие важные объекты усадьбы. Например, на историческое место на Арочном мосту возвращены фигурные фонари и скульптуры грифонов, которые были очищены от загрязнений и покраски, а также отреставрированы.
Сейчас в усадьбе реставрируют еще 10 объектов культурного наследия. «Планируем завершить все работы в 2027 году», - сообщил Собянин.
