0
0
151
НОВОСТИ

Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о финансировании предвыборной кампании

16:12 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007–2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.09.2025
Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
0
7
17:10 25.09.2025
Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
0
10
17:08 25.09.2025
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
0
28
17:00 25.09.2025
Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
0
44
16:32 25.09.2025
ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
0
109
16:00 25.09.2025
В Польше собираются разрешить сбивать объекты в небе за пределами страны — СМИ
0
187
15:32 25.09.2025
Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться
0
207
15:21 25.09.2025
Собянин: Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году
0
192
15:12 25.09.2025
Польша стала крупнейшим покупателем БПЛА Тайваня — Bloomberg
0
209
15:00 25.09.2025
ЕК пока не раскрывает стоимость «стены дронов»
0
221

Возврат к списку