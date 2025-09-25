Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о финансировании предвыборной кампании

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007–2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

Также экс-президенту был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.