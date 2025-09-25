ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в 2025 году взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За указанный период (с 1 января по 25 сентября 2025 года — прим. ТАСС) в зоне проведения специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов», — сообщили в военном ведомстве.