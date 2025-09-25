0
НОВОСТИ

Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP

17:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который направлялся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, не стал пролетать над Францией, являющейся членом Международного уголовного суда (МУС), несмотря на разрешение со стороны властей республики. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, самолет израильского премьера полетел «по необычному маршруту». Он пролетел над Грецией и Италией, после чего направился в сторону Гибралтарского пролива вместо того, чтобы пролететь над Францией. Как сообщило агентство со ссылкой на источник в МИД Франции, французские власти ранее разрешили самолету Нетаньяху пролететь над территорией страны. Точные причины, побудившие главу еврейского государства пролететь южнее намеченной траектории, неизвестны.

Израильские СМИ обосновали изменение маршрута необходимостью избегать воздушное пространство стран, которые являются членами МУС, так как в случае внеплановой посадки самолета они могут попытаться задержать Нетаньяху в соответствии с ордером, который выдала международная судебная инстанция.

