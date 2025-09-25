0
НОВОСТИ

Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса

17:12 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Североатлантического альянса намерены обеспечить непрерывные поставки американских вооружений Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

«Вы увидите, что будет постоянный поток американского оружия на Украину, за которое будут платить союзники», — сказал он. Рютте выразил уверенность в том, что эти поставки будут осуществляться «в сочетании с санкциями» против РФ, но не привел подробностей. Генсек НАТО утверждал, что это позволит Западу «оказать давление на Россию».

