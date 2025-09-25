Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
17:08 25.09.2025
В Москве 27 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Уличный драйв». Его гости смогут увидеть выступления спортсменов в 11 дисциплинах, среди которых BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флэтленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс.
На территории спорткомплекса будут проводиться любительские соревнования для подростков по BMX и самокатному спорту, а также мастер-классы титулованных райдеров и других известных спортсменов. Запланирована и социальная программа, дети из детских домов и посетители с особенностями здоровья смогут прокатиться на мотоциклах и пообщаться с профессиональными спортсменами в пространстве мототерапии.
Участвовать в фестивале будут представители более 15 стран, среди которых Австралия, Бразилия, Италия, Колумбия, Коста-Рика, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Франция, Чехия, Швеция, Южно-Африканская Республика и Япония.
Территория олимпийского комплекса будет переоборудована под экстремальные дисциплины: у Большой спортивной арены и на площадках рядом с ней поставят трамплины и специальные конструкции для показательных выступлений, а также «царь-рампу» – крупнейшая в Европе рампа для роллеров, скейтбордистов и BMX-райдеров.
«Уличный драйв» – это по-настоящему новый уровень экстремальных соревнований, - заявил основоположник FMX в России и многократный участник чемпионатов мира Алексей Колесников. -Никогда ранее подобные мероприятия не проходили вокруг главной арены страны, где свыше 10 тысяч человек смогут вживую наблюдать за выступлениями райдеров. Впечатляет и состав участников, к нам приедут лучшие экстремалы более чем из 15 стран. Благодаря этому фестиваль прочно закрепит Москву на мировой карте экстремального спорта».
Фестиваль стартует в 12:00, вход на него будет свободным.
