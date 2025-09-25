Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
17:10 25.09.2025
С мая по сентябрь Сбер присоединился к празднованию Дней города в восьми регионах страны — от Луганска до Хабаровска. Всего в интерактивных активностях приняли участие более 25 тысяч человек.
На площадках Сбера гости могли испытать удачу на «Колесе Фортуны», сделать фото на память, оставить послание на «Стене пожеланий» или вместе с детьми разукрасить раскраски с городскими достопримечательностями. Дополнительной возможностью стали консультации рекрутеров, которые рассказывали о карьерных перспективах в компании.
«Для нас особенно важно быть рядом с людьми в такие моменты, как День города, – отметил Денис Замалетдинов, управляющий директор – начальник центра развития бренда работодателя. – Это праздник, который объединяет всех — семьи, друзей, коллег, детей и взрослых. Мы показываем, что Сбер — это часть жизни каждого города и каждого человека. „Сбер, где всё возможно“ — это не только про карьеру, но и про новые возможности, которые открываются для всех, кто хочет развиваться вместе с нами».
Для Сбера участие в Днях города — это не разовое событие, а часть стратегии развития HR-бренда. Формат праздника помогает встретиться с самой широкой аудиторией — от детей до опытных специалистов — и в лёгкой, праздничной атмосфере рассказать о возможностях для профессионального и личного развития.
