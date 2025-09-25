0
0
1
НОВОСТИ

Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек

17:10 25.09.2025

С мая по сентябрь Сбер присоединился к празднованию Дней города в восьми регионах страны — от Луганска до Хабаровска. Всего в интерактивных активностях приняли участие более 25 тысяч человек.

На площадках Сбера гости могли испытать удачу на «Колесе Фортуны», сделать фото на память, оставить послание на «Стене пожеланий» или вместе с детьми разукрасить раскраски с городскими достопримечательностями. Дополнительной возможностью стали консультации рекрутеров, которые рассказывали о карьерных перспективах в компании.

«Для нас особенно важно быть рядом с людьми в такие моменты, как День города, – отметил Денис Замалетдинов, управляющий директор – начальник центра развития бренда работодателя. – Это праздник, который объединяет всех — семьи, друзей, коллег, детей и взрослых. Мы показываем, что Сбер — это часть жизни каждого города и каждого человека. „Сбер, где всё возможно“ — это не только про карьеру, но и про новые возможности, которые открываются для всех, кто хочет развиваться вместе с нами».

Для Сбера участие в Днях города — это не разовое событие, а часть стратегии развития HR-бренда. Формат праздника помогает встретиться с самой широкой аудиторией — от детей до опытных специалистов — и в лёгкой, праздничной атмосфере рассказать о возможностях для профессионального и личного развития.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.09.2025
Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
0
31
17:08 25.09.2025
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
0
44
17:00 25.09.2025
Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
0
60
16:32 25.09.2025
ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
0
116
16:12 25.09.2025
Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о финансировании предвыборной кампании
0
161
16:00 25.09.2025
В Польше собираются разрешить сбивать объекты в небе за пределами страны — СМИ
0
193
15:32 25.09.2025
Набиуллина назвала вызовом для ЦБ взять инфляцию под контроль и не промахнуться
0
213
15:21 25.09.2025
Собянин: Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году
0
197
15:12 25.09.2025
Польша стала крупнейшим покупателем БПЛА Тайваня — Bloomberg
0
213
15:00 25.09.2025
ЕК пока не раскрывает стоимость «стены дронов»
0
224

Возврат к списку