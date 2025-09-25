ФРГ предлагает выдать Украине кредит на 140 млрд евро за счет активов РФ — Мерц

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия выступает за выдачу Украине беспроцентного кредита почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в статье в британской газете Financial Times.

«На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом», — написал он.

Мерц подчеркнул, что обсудит эту инициативу с главами европейских государств и правительств на саммите в Копенгагене 1 октября.