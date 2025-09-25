Глава Пентагона внезапно без объяснения причин вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу в Куантико - WP

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный министр США Пит Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как уточнили ее источники, даже ключевые генералы и их помощники не «знают, какова причина встречи». Она состоится на базе Корпуса морской пехоты США. По оценке издания, данный приказ Хегсета, отданный ранее на этой неделе, является «чрезвычайно необычным». Он был передан «практически всем высшим командующим [США] по всему миру». В материале констатируется, что всего в США и других странах «около 800 [американских] генералов и адмиралов».

Как подчеркивает издание, этот шаг министра «вызвал смятение и тревогу» в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. «Люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает», — отметил один из источников.