Глава Пентагона внезапно без объяснения причин вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу в Куантико - WP
18:55 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный министр США Пит Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Как уточнили ее источники, даже ключевые генералы и их помощники не «знают, какова причина встречи». Она состоится на базе Корпуса морской пехоты США. По оценке издания, данный приказ Хегсета, отданный ранее на этой неделе, является «чрезвычайно необычным». Он был передан «практически всем высшим командующим [США] по всему миру». В материале констатируется, что всего в США и других странах «около 800 [американских] генералов и адмиралов».
Как подчеркивает издание, этот шаг министра «вызвал смятение и тревогу» в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. «Люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает», — отметил один из источников.
НОВОСТИ
- 19:45 25.09.2025
- Президент Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии «восстановить разрушенные мосты» и оставить прошлые обиды
- 19:30 25.09.2025
- Улица Гайдая будет продлена — Сергей Собянин
- 19:19 25.09.2025
- Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению Палестиной допущено не будет
- 19:10 25.09.2025
- Президенты РФ и Белоруссии приветствовали кандидатуру Гросси на пост Генсека ООН - Песков
- 17:40 25.09.2025
- ФРГ предлагает выдать Украине кредит на 140 млрд евро за счет активов РФ — Мерц
- 17:12 25.09.2025
- Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
- 17:10 25.09.2025
- Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
- 17:08 25.09.2025
- Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
- 17:00 25.09.2025
- Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
- 16:32 25.09.2025
- ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать