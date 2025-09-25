Президенты РФ и Белоруссии приветствовали кандидатуру Гросси на пост Генсека ООН - Песков
19:10 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Когда в кулуарах сидели до начала [Глобального атомного] форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», — сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Путин приветствовал кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.
«Я могу сказать только, что Путин и Лукашенко [поддерживали]. Про остальных я не знаю», — уточнил он.
