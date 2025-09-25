0
0
97
НОВОСТИ

Президенты РФ и Белоруссии приветствовали кандидатуру Гросси на пост Генсека ООН - Песков

19:10 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда в кулуарах сидели до начала [Глобального атомного] форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», — сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Путин приветствовал кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.

«Я могу сказать только, что Путин и Лукашенко [поддерживали]. Про остальных я не знаю», — уточнил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 25.09.2025
Президент Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии «восстановить разрушенные мосты» и оставить прошлые обиды
0
106
19:30 25.09.2025
Улица Гайдая будет продлена — Сергей Собянин
0
120
19:19 25.09.2025
Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению Палестиной допущено не будет
0
139
18:55 25.09.2025
Глава Пентагона внезапно без объяснения причин вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу в Куантико - WP
0
206
17:40 25.09.2025
ФРГ предлагает выдать Украине кредит на 140 млрд евро за счет активов РФ — Мерц
0
270
17:12 25.09.2025
Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
0
325
17:10 25.09.2025
Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
0
260
17:08 25.09.2025
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
0
259
17:00 25.09.2025
Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
0
275
16:32 25.09.2025
ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
0
280

Возврат к списку