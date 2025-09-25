Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению Палестиной допущено не будет

19:19 Источник: Интерфакс

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению его страной допущено не будет. Причем это не изменится ни при каких обстоятельствах, подчеркнул он. «ХАМАС и другие группировки должны будут сдать их оружие Палестинской национальной администрации в рамках процесса по созданию единого государства, единого законодательства и только государственных сил безопасности», – заявил Аббас в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН.