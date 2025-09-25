0
НОВОСТИ

Президент Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии «восстановить разрушенные мосты» и оставить прошлые обиды

19:45 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая с трибуны на Генассамблее ООН, призвал абхазов и осетин оставить в прошлом былые обиды.

«Наш долг — преодолеть совместными усилиями искусственно созданные препятствия, восстановить разрушенные мосты, а прошлые обиды, как особо великодушный народ, оставить в прошлом», — сказал Кавелашвили.

При этом он выразил надежду на то, что три народа в будущем будут жить «в единой, счастливой и развитой Грузии».

