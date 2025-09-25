Улица Гайдая будет продлена — Сергей Собянин

19:30

В Москве открыто движение по новым дорогам в кинематографическом квартале в районе Раменки. По словам мэра Сергея Собянина, в этом муниципалитете открывается целый комплекс дорог. «Продлили Мосфильмовскую улицу, сделали, по сути дела, дублер Генерала Дорохова, разгрузили ряд прилегающих улиц, в том числе Мичуринский проспект, я думаю, процентов на 20 будет разгружен. Улучшили транспортную доступность для 300 тысяч москвичей. И транзитный переброс транспорта, который улучшит движение в целом в округе», — заявил градоначальник.

Напомним, кинематографический квартал в Раменках появилася в 2022 году. 11 улиц получили имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров, в числе которых Алексей Баталов, Василий Лановой, Сергей Бондарчук, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Леонид Гайдай, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов. Названия выбирали горожане, участвовашие в серии голосований на портале «Активный гражданин». Строительство дорог в Раменках началось в марте 2023 года. Часть нового участка Мосфильмовской улицы проложена по двум новым мостам через реку Раменку протяженностью 465 м, с которых открывается вид на ландшафтный заказник.

По данным мэра, в 2026 году планируется продлить улицу Гайдая, что позволит организовать выезд с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.