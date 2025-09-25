Улица Гайдая будет продлена — Сергей Собянин
19:30 25.09.2025
В Москве открыто движение по новым дорогам в кинематографическом квартале в районе Раменки. По словам мэра Сергея Собянина, в этом муниципалитете открывается целый комплекс дорог. «Продлили Мосфильмовскую улицу, сделали, по сути дела, дублер Генерала Дорохова, разгрузили ряд прилегающих улиц, в том числе Мичуринский проспект, я думаю, процентов на 20 будет разгружен. Улучшили транспортную доступность для 300 тысяч москвичей. И транзитный переброс транспорта, который улучшит движение в целом в округе», — заявил градоначальник.
Напомним, кинематографический квартал в Раменках появилася в 2022 году. 11 улиц получили имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров, в числе которых Алексей Баталов, Василий Лановой, Сергей Бондарчук, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Леонид Гайдай, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов. Названия выбирали горожане, участвовашие в серии голосований на портале «Активный гражданин». Строительство дорог в Раменках началось в марте 2023 года. Часть нового участка Мосфильмовской улицы проложена по двум новым мостам через реку Раменку протяженностью 465 м, с которых открывается вид на ландшафтный заказник.
По данным мэра, в 2026 году планируется продлить улицу Гайдая, что позволит организовать выезд с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.
НОВОСТИ
- 19:45 25.09.2025
- Президент Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии «восстановить разрушенные мосты» и оставить прошлые обиды
- 19:19 25.09.2025
- Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению Палестиной допущено не будет
- 19:10 25.09.2025
- Президенты РФ и Белоруссии приветствовали кандидатуру Гросси на пост Генсека ООН - Песков
- 18:55 25.09.2025
- Глава Пентагона внезапно без объяснения причин вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу в Куантико - WP
- 17:40 25.09.2025
- ФРГ предлагает выдать Украине кредит на 140 млрд евро за счет активов РФ — Мерц
- 17:12 25.09.2025
- Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
- 17:10 25.09.2025
- Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
- 17:08 25.09.2025
- Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
- 17:00 25.09.2025
- Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
- 16:32 25.09.2025
- ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать