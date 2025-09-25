0
0
46
НОВОСТИ

Улица Гайдая будет продлена — Сергей Собянин

19:30 25.09.2025

В Москве открыто движение по новым дорогам в кинематографическом квартале в районе Раменки. По словам мэра Сергея Собянина, в этом муниципалитете открывается целый комплекс дорог. «Продлили Мосфильмовскую улицу, сделали, по сути дела, дублер Генерала Дорохова, разгрузили ряд прилегающих улиц, в том числе Мичуринский проспект, я думаю, процентов на 20 будет разгружен. Улучшили транспортную доступность для 300 тысяч москвичей. И транзитный переброс транспорта, который улучшит движение в целом в округе», — заявил градоначальник.

Напомним, кинематографический квартал в Раменках появилася в 2022 году. 11 улиц получили имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров, в числе которых Алексей Баталов, Василий Лановой, Сергей Бондарчук, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Леонид Гайдай, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов. Названия выбирали горожане, участвовашие в серии голосований на портале «Активный гражданин». Строительство дорог в Раменках началось в марте 2023 года. Часть нового участка Мосфильмовской улицы проложена по двум новым мостам через реку Раменку протяженностью 465 м, с которых открывается вид на ландшафтный заказник.

По данным мэра, в 2026 году планируется продлить улицу Гайдая, что позволит организовать выезд с Мосфильмовской улицы на проспект Генерала Дорохова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 25.09.2025
Президент Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии «восстановить разрушенные мосты» и оставить прошлые обиды
0
92
19:19 25.09.2025
Аббас заявил, что движение ХАМАС к управлению Палестиной допущено не будет
0
129
19:10 25.09.2025
Президенты РФ и Белоруссии приветствовали кандидатуру Гросси на пост Генсека ООН - Песков
0
144
18:55 25.09.2025
Глава Пентагона внезапно без объяснения причин вызвал сотни генералов и адмиралов на встречу в Куантико - WP
0
195
17:40 25.09.2025
ФРГ предлагает выдать Украине кредит на 140 млрд евро за счет активов РФ — Мерц
0
267
17:12 25.09.2025
Страны НАТО обеспечат постоянные поставки вооружений США Киеву — генсек альянса
0
320
17:10 25.09.2025
Сбер провел Дни города в восьми регионах России: праздники объединили 25 тысяч человек
0
258
17:08 25.09.2025
Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября
0
256
17:00 25.09.2025
Нетаньяху по пути в ООН не стал пролетать над Францией, которая состоит в МУС — AFP
0
272
16:32 25.09.2025
ВС РФ освободили 205 населенных пунктов в 2025 году
0
276

Возврат к списку