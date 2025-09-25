С транзитом газа из РФ «София не поставит Будапешт в трудное положение» - МИД Венгрии

21:30 Источник: Интерфакс

София заверила Будапешт в том, что будет и дальше обеспечивать транзит российского газа в Венгрию, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Сийярто сказал, что болгарская сторона заверила его в том, что София не поставит Венгрию в трудное положение, несмотря на сообщения СМИ о возможном прекращении транзита российского газа в 2026 году", - написал в соцсети представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Болгария останется надежным партнером по транзиту газа в Венгрию", - приводит Ковач слова главы МИД Венгрии.