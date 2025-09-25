Президент Сербии: Нас ожидают трудные времена и тяжелая зима…
22:10 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 1 октября против сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), крупнейшего энергетического предприятия страны, вступят в силу американские санкции. По его словам, это создаст серьезные трудности для сербской экономики и энергетики.
«То, что является новостью, и я не могу назвать ее приятной, но это было ожидаемо — американцы продлили невведение санкций всего на 4 дня — с 27 сентября до 1 октября. С 1 октября в отношении NIS будут введены санкции», — сообщил он журналистам в Нью-Йорке.
Президент подчеркнул, что Белград окажется «побочным ущербом противостояния США и России, Запада и России», поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании. «Цену заплатим мы, и заплатим очень высокую цену. Пусть это будет ясно всем», — отметил он.
Президент предупредил, что ограничения могут повлиять на текущие операции компании и создать риски для выполнения обязательств перед сотрудниками. «Я уверен, что россияне скажут, что у них есть резервы на месяц или два, но если финансовые транзакции будут блокированы, возникнут проблемы с выплатой зарплат», — пояснил он.
«Давайте, однако, подождем. Может быть до 1 октября произойдет какое-то чудо. Но нас ожидают трудные времена и тяжелая зима», — резюмировал Вучич.
