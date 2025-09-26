Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 14 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым, 3 БПЛА — над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА — над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей», — сообщили в военном ведомстве.